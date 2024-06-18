DOPPIO INCIDENTE TRA PATERNO' E BELPASSO: PEDONE INVESTITO E AUTO RIBALTATA

Nella giornata di oggi, 18 giugno 2024, il nostro comprensorio è stato teatro di due distinti incidenti stradali che hanno provocato feriti e interruzioni della viabilità.Il primo incidente si è verif...

Nella giornata di oggi, 18 giugno 2024, il nostro comprensorio è stato teatro di due distinti incidenti stradali che hanno provocato feriti e interruzioni della viabilità.

Il primo incidente si è verificato intorno alle ore 09:00 lungo la Strada Provinciale 184, al confine tra i territori di Belpasso e Paternò. Un uomo di 73 anni, alla guida di una Nissan Terrano, ha perso il controllo del veicolo, ribaltandosi su un fianco. Le cause esatte dell'incidente non sono ancora state chiarite, ma fortunatamente un agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, si trovava nelle vicinanze ed è stato il primo a prestare soccorso al conducente ferito.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti un'ambulanza del 118, che ha fornito le prime cure al 73enne, il quale è stato successivamente trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo ribaltato, assicurandosi che non ci fossero rischi aggiuntivi, mentre una pattuglia dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Paternò ha gestito la viabilità e ha eseguito i rilievi del caso per comprendere meglio le circostanze dell'incidente. A causa dell'incidente, la Strada Provinciale 184 è rimasta chiusa al traffico per circa due ore.

Il secondo incidente è avvenuto intorno alle 12:30 in via Strano, nei pressi dell'intersezione con via Circumvallazione. Secondo le informazioni preliminari, una vettura Citroen ha investito un uomo mentre stava attraversando la strada.

Le cause esatte dell’incidente non sono ancora note, ma l'impatto è stato sufficientemente grave da richiedere l’intervento tempestivo dei servizi di emergenza.

Il personale del 118 è stato prontamente allertato e un’ambulanza è stata inviata sul luogo dell'incidente. Gli operatori sanitari hanno fornito le cure necessarie all’uomo coinvolto, stabilizzandolo prima di trasportarlo all'ospedale più vicino per ulteriori controlli medici.

L’uomo, il cui stato di salute attuale non è stato reso pubblico, sembrerebbe aver riportato delle ferite agli arti superiori a seguito dell’incidente.

Questi due incidenti hanno messo in evidenza la necessità di una maggiore prudenza e attenzione sulle strade, oltre all'importanza di un pronto intervento delle forze dell'ordine e dei servizi di emergenza per garantire la sicurezza e il soccorso tempestivo in situazioni di emergenza.