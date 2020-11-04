95047

DPCM, TORNA L'AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI: ECCO IL MODULO

Con il nuovo Dpcm in vigore dal 5 novembre torna l’autocertificazione per gli spostamenti in tutta Italia: in tutto il Paese scatterà il coprifuoco alle 22 e, dunque, la necessità di giustificare i pr...

A cura di Redazione Redazione
04 novembre 2020 18:07
DPCM, TORNA L'AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI: ECCO IL MODULO -
Oltre 95047
Condividi

Con il nuovo Dpcm in vigore dal 5 novembre torna l’autocertificazione per gli spostamenti in tutta Italia: in tutto il Paese scatterà il coprifuoco alle 22 e, dunque, la necessità di giustificare i propri spostamenti sarà necessaria anche nei Comuni inseriti nelle zone gialle e arancioni, dopo quell’ora.

Il modulo, già disponibile sul sito del Viminale (

📎 Scarica documento allegato
QUI)
, è lo stesso che era stato predisposto in occasione del Dpcm del 24 ottobre e già utilizzabile per le ordinanze in vigore nelle Regioni dove era stato stabilito il coprifuoco. Si tratta di un modello standard – che avranno a disposizione tutte le pattuglie delle forze di polizia – dove i cittadini dovranno indicare i motivi dello spostamento. I controlli verranno fatti a campione e chi non riuscirà a dimostrare il motivo indicato nell’autocertificazione, verrà denunciato.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047