DRAGHI: BONUS DI 200 EURO PER LAVORATORI E PENSIONATI SOTTO I 35MILA EURO DI REDDITO

Arriva un bonus da 200 euro per i lavoratori con redditi fino a 35mila euro e per i pensionati. "Importante provvedimento di sostegno al reddito di 28 milioni di italiani, pensionati e lavoratori dipendenti con un reddito fino a 35mila euro" dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il dl aiuti ed energia senza il voto del M5S.

"Ci sarà un bonus uguale per tutti di 200 euro - spiega il presidente del Consiglio - Finanziamo queste misure mantenendo lo stesso livello di indebitamento dello scorso anno grazie a un aumento della tassa sugli extraprofitti delle aziende del settore energia".

Secondo le prime anticipazioni i pensionati riceveranno il bonus con la pensione di luglio. I lavoratori dipendenti lo riceveranno direttamente in busta paga tra giugno e luglio.

Il presidente Draghi ha spiegato che la misura di sostegno al reddito coinvolgerà in tutto 28 milioni di cittadini italiani e, in particolare, riguarderà:

Pensionati

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

Il premier ha anticipato che per pensionati e lavoratori con redditi fino 35mila euro il bonus sarà uguale per tutti. Di fatto il governo ha scelto di non replicare la situazione venutasi a creare con le misure previste con la scorsa legge di Bilancio, dove il mix di decontribuzione dello 0,8 e taglio a Irpef non ha prodotto effetti significativi sulle buste paga, peraltro premiando le fasce reddituali medio alte (sopra i 35mila euro).