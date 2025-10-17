Dramma della solitudine a Pedara: scoperto il corpo mummificato di un uomo morto in casa da tre anni

Un macabro ritrovamento ha scosso la comunità di Pedara, nel Catanese. Un pensionato di 86 anni — del quale non si avevano notizie da almeno tre anni — è stato trovato morto all’interno della sua abit...

Un macabro ritrovamento ha scosso la comunità di Pedara, nel Catanese. Un pensionato di 86 anni — del quale non si avevano notizie da almeno tre anni — è stato trovato morto all’interno della sua abitazione di via Don Ludovico.

Il corpo, in avanzato stato di mummificazione, è stato rinvenuto dopo l’allarme lanciato dall’amministratore del condominio della palazzina a tre piani in cui l’uomo risiedeva.

Nel tentativo di recapitarli alcune comunicazioni e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, l’amministratore aveva rintracciato il fratello dell’anziano, che ha spiegato di non avere più rapporti da tempo con la vittima per dissidi familiari.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Pedara e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale per l’accesso all’abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo viveva da solo e la morte potrebbe risalire a diversi anni fa. Saranno ora gli accertamenti medico-legali e le indagini dei militari dell’Arma a chiarire con precisione le cause e l’epoca del decesso.

Un episodio che riaccende l’attenzione sul tema della solitudine degli anziani e delle persone fragili, spesso invisibili per troppo tempo.