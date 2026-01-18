Dramma sulla Catania Palermo: investito e ucciso mentre recupera una valigia caduta dall’auto

Al km 81 della carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19, nei pressi di Resuttano (CL), un pedone è stato investito nel tentativo di recupero di una valigia che trasportava con la propria a...

Al km 81 della carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19, nei pressi di Resuttano (CL), un pedone è stato investito nel tentativo di recupero di una valigia che trasportava con la propria auto prima che finisse su strada.

L’uomo è deceduto sul colpo.

Non si conoscano al momento le sue generalità

Il sinistro sta causando significative ripercussioni sulla circolazione con la formazione di code in quanto il traffico risulta momentaneamente bloccato.

Al momento è stata istituita una temporanea uscita obbligatoria a Tramonzelli con rientro Resuttano.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

