Nicolosi piange Sebastiano Navarria: funerali giovedì 19 febbraio in Chiesa Madre. Proclamato il lutto cittadino

NICOLSI — Saranno celebrati giovedì 19 febbraio, alle ore 10.30, nella Chiesa Madre di Nicolosi, i funerali di Sebastiano “Seby” Navarria, il giovane di 27 anni morto nel tragico incidente stradale avvenuto sabato sera lungo la Strada Statale 121, in direzione Paternò.

L’intera comunità nicolosita si prepara a stringersi attorno alla famiglia del ragazzo, distrutta dal dolore per questa ennesima tragedia della strada.

Proclamato il lutto cittadino

Il Sindaco, gli Assessori e tutti i Consiglieri Comunali hanno espresso il loro cordoglio e annunciato la proclamazione del Lutto Cittadino nel giorno delle esequie.

Prevista l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sulla Casa Comunale e l’interruzione delle attività commerciali e degli esercizi pubblici, con la chiusura delle saracinesche durante l’ultimo saluto.

In segno di rispetto è stato inoltre annullato il concorso dei bambini in maschera, previsto per domani, lunedì 16 febbraio.

Le indagini sull’incidente

Intanto proseguono le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Paternò per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Emergono nuovi particolari: Sebastiano Navarria non era alla guida della Ford Fiesta, come inizialmente indicato, ma si trovava a bordo dell’auto condotta da un amico, rimasto ferito.

Per cause ancora in corso di accertamento, non escluso anche un possibile guasto meccanico, il veicolo avrebbe improvvisamente sbandato all’altezza del centro commerciale Etnapolis, capottando. Nell’impatto sarebbero rimaste coinvolte anche altre due auto.

Il dolore per la scomparsa di Sebastiano ha segnato profondamente Nicolosi: “Non ci sono parole per esprimere questa tragedia”, ha scritto l’Amministrazione comunale.