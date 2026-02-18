Droga a Catania, blitz dei Carabinieri: arrestato un 32enne residente a Misterbianco

Nel quadro delle attività quotidianamente svolte dai Carabinieri della stazione di Catania Nesima per il contrasto ai fenomeni connessi allo spaccio di droghe, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 32enne, residente nel comune di Misterbianco, ma di fatto domiciliato a Catania, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento è avvenuto a Catania, nei pressi di viale Lorenzo Bolano, nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio. I Carabinieri, dopo aver notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto, hanno deciso di approfondire quanto osservato per dare riscontro alle proprie ipotesi investigative, pertanto, l’hanno seguito e, quando ha raggiunto l’abitazione nella quale risultava domiciliato, si sono qualificati, procedendo, così, a una perquisizione.

L’intuizione dei militari dell’Arma si è rivelata fondata perché, all’interno dell’appartamento, sono stati rinvenuti complessivamente circa 34 grammi di cocaina e 10 grammi di crack, già suddivisi in dosi, oltre a un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 32enne è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, trasferito alla Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza.