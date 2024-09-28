DROGA A DOMICILIO: 62ENNE ARRESTATO A CATANIA CON COCAINA NASCOSTA NEL MARSUPIO

L’azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, portata avanti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, ha consentito di arrestare di un...

L’azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, portata avanti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, ha consentito di arrestare di un 62enne catanese, pregiudicato, che adoperava come deposito per la droga la sua abitazione di via Mulini a Vento, situata nel dedalo di strade che si affacciano su via Plebiscito, nel quartiere San Cristoforo.

A seguito di una mirata attività info-investigativa, i militari dell’Arma hanno accertato che l’uomo aveva intrapreso un redditizio commercio di cocaina, ricevendo i suoi clienti nei pressi della sua abitazione dove, dopo aver concordato prezzo e quantitativo della droga da rifornire, andava a recuperare le dosi, già confezionate.

L’altro pomeriggio, quindi, i militari del Nucleo Investigativo si sono recati in quel quartiere e, in modalità discreta, hanno iniziato a tenere d’occhio i movimenti dell’attempato pusher, beccandolo proprio mentre riceveva del denaro da alcuni acquirenti che si sono trattenuti per pochi secondi con lui. Immediata quindi la decisone degli investigatori di dare via al blitz avendo intuito che quell’incontro era una chiara “ordinazione” della droga.

Difatti, intascati i soldi, l’uomo è salito in casa, lasciando la porta aperta ed è stato a quel punto che, i Carabinieri, approfittando di questa sua leggerezza, sono intervenuti sorprendendo il 62enne mentre rovistava in un borsello appeso all’attaccapanni dell’ingresso.

Messo in sicurezza il pusher, i militari dell’Arma hanno recuperato il marsupio, scoprendo che all’interno vi erano 3 pezzi di cocaina in pietra, il più grande del peso di più di 20 grammi.

Gli investigatori hanno, poi, perquisito le altre stanze dell’appartamento e, nella cucina, hanno scovato il materiale usato per confezionare e anche polverizzare la droga come una bilancia, delle forbici sporche di “polvere bianca”, un accendino e varie bustine di plastica, oltre a 135 €.

Evidente dunque il fatto che il 62enne utilizzasse casa sua come deposito per la droga, che poi spacciava nella strada sottostante ed è per questo che l’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto disponendo per lui la custodia cautelare al carcere di Catania Piazza Lanza.