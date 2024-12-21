DROGA E ARMI, 22ENNE DI MISTERBIANCO ARRESTATO DAI CARABINIERI

Incisiva e costante è l’attività di contrasto al traffico ed alla vendita di droga dei Carabinieri in tutta la provincia etnea, nell’ambito dell’operazione “Natale in sicurezza”, quella svolta dai mil...

Incisiva e costante è l’attività di contrasto al traffico ed alla vendita di droga dei Carabinieri in tutta la provincia etnea, nell’ambito dell’operazione “Natale in sicurezza”, quella svolta dai militari della Stazione di Catania Nesima che, sulla base degli indizi raccolti ancora da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato un incensurato 22enne di Misterbianco per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi.

Scenario dell’operazione una viuzza nelle vicinanze di via Capo Passero, dove i Carabinieri, intorno alle ore 11:00, hanno avviato un servizio di osservazione discreta per verificare le informazioni emerse da una precedente attività investigativa.

Gli Investigatori, confondendosi tra la gente e sfruttando l'ambiente circostante, hanno operato con estrema cautela per non destare sospetti, confermando così quanto avevano già appreso.

Hanno infatti visto un giovane che, con ricetrasmittente alla mano, utilizzata per ricevere gli allarmi dalle vedette, e con il solito borsello a tracolla, solitamente adoperato per il trasporto della droga, si avvicinava ai conducenti delle autovetture, accostati sul lato della carreggiata, consegnando loro qualcosa nelle mani.

Il 22enne agiva ormai quasi meccanicamente infatti, quando i Carabinieri in borghese lo hanno avvicinato per bloccarlo lui, non riconoscendoli, gli ha offerto la propria “merce”, rimanendo di sasso quando, invece della richiesta della dose di droga, gli è stato intimato “fermo Carabinieri!”.

Il giovane ha subito accennato ad un timido tentativo la fuga che, però, è stata bloccata sul nascere dai militari che lo hanno immediatamente bloccato e perquisito, trovando all’interno di quel borsello ben 32 dosi di cocaina e 28 di marijuana, tutte già singolarmente confezionate per la vendita al dettaglio che avrebbero fruttato quasi un migliaio di Euro.

A questo punto, i Carabinieri hanno voluto approfondire i controlli perquisendo anche la sua abitazione di Misterbianco dove, all’interno di un mobiletto della sua stanza da letto, hanno scovato un bilancino di precisione ed una grande quantità di bustine di plastica per il confezionamento della droga, ma, per il 22enne, non era ancora finita.

In effetti, nella sua stanza da letto, gli operanti hanno trovato un trolley, all’interno del quale il giovane custodiva micidiali armi bianche, in particolare: due machete con lame da 30 e 35 centimetri, quattro pugnali con lame da 15 a 30 centimetri, nonché un’accetta con l’impugnatura modificata per renderne più agevole la presa.

Il 22enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto