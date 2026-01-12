Droga nascosta in auto e in casa: arrestato 55enne dopo folle inseguimento sotto la pioggia

E’ stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Acireale che, con il supporto dei colleghi del Comando Provinciale di Catania, sulla base degli indizi raccolti da verif...

E’ stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Acireale che, con il supporto dei colleghi del Comando Provinciale di Catania, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale hanno arrestato in flagranza un pregiudicato catanese di 55 anni, responsabile detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Erano le 15.00 circa quando i militari della pattuglia della Radiomobile acese, percorrendo la via Matteotti del comune di Aci Sant’Antonio, hanno notato la guida spericolata del conducente di una Citroen C3 nonostante stesse imperversando un temporale.

Tanto è bastato per indurre i Carabinieri ad eseguire un controllo dell’uomo, identificato poi per il 55enne appunto, il quale, nonostante l’alt intimatogli, ha inteso proseguire la sua marcia per alcune centinaia di metri, fermandosi poi in via Marchese di Casalotto.

Il 55enne ha quindi fornito scuse fantasiose ai militari i quali però, pur constatando il suo atteggiamento apparentemente collaborativo, hanno anche percepito un malcelato nervosismo al loro operato, ancor più accentuatosi quando si sono apprestati a perquisire l’autovettura.

Il motivo è stato ben presto svelato perché l’uomo, già gravato da specifici precedenti giudiziari in materia di sostanze stupefacenti, aveva accuratamente nascosto vari piccoli involucri di cellophane, contenenti cocaina già suddivisa in dosi per un peso complessivo di circa di cinque grammi, in particolare sotto il sedile del passeggero anteriore ed all’interno della leva del cambio dell’autovettura, mentre, all’interno del portafoglio, custodiva la somma di 550,00 ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Necessario, a questo punto, si era reso da parte dei militari l’effettuazione di un controllo anche presso l’abitazione dell’uomo, sita nel quartiere catanese di San Giovanni Galermo.

Qui però il 55enne, per alleviare gli ormai inevitabili ulteriori guai giudiziari, prelevandola da un cassetto del soggiorno, ha preferito consegnare spontaneamente ai Carabinieri una busta contenente cocaina in pietra ed un’altra dose già confezionata, per un peso così complessivo di circa 60 grammi, nonché un bilancino di precisione ed il materiale necessario per la suddivisione della droga in singole dosi per la vendita al dettaglio.

L’arresto dell’uomo è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, ha emesso nei suoi confronti una misura cautelare a seguito della quale è stato sottoposto ai “domiciliari”.