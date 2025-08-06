Droga nascosta nello zaino e in frigo: sequestrati 3,4 chili, arrestato 37enne a Catania

La Polizia di Stato ha arrestato un 37enne, originario di Licata, ma residente ad Aci Castello, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza d...

La Polizia di Stato ha arrestato un 37enne, originario di Licata, ma residente ad Aci Castello, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Alla guida della sua autovettura, tra le vie del quartiere “Antico Corso”, è stato notato dagli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania che hanno deciso di fermarlo per procedere a un controllo di routine. Tuttavia, non appena si sono avvicinati all’auto hanno subito avvertito un forte odore di marijuana provenire dall’abitacolo. Il conducente, pensando probabilmente di poter raggirare i poliziotti, spontaneamente ha consegnato un involucro contenente hashish, precisando di averlo con sé per uso personale.

Tuttavia, gli agenti, non si sono fatti ingannare dall’atteggiamento apparentemente collaborativo del l’uomo, che, nel corso del controllo, è apparso sempre più nervoso e insofferente agli accertamenti a cui è stato sottoposto.

Dunque, i poliziotti hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale, poi estesa anche all’automobile, che ha consentito di rinvenire, agganciata con dei magneti sotto il sedile del conducente, una cassetta di plastica nera che nascondeva al suo interno 5 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di 35 grammi e 5 bustine contenenti hashish per un peso totale di 20 grammi.

All’interno del suo marsupio l’uomo teneva una somma di denaro di 1250 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, sequestrata poiché considerata provento dell’attività di spaccio di droga.

Ritenendo che il 37enne potesse nascondere a casa altra sostanza stupefacente, gli agenti della volante, con l’ausilio di un altro equipaggio inviato dalla Sala Operativa, hanno effettuato la perquisizione anche della sua abitazione, ad Aci Castello.

In casa, esattamente in cucina, in uno zaino giallo solitamente utilizzato dai riders per le consegne a domicilio, sono state rinvenute 74 bustine di marijuana, per un peso complessivo di grammi 285 grammi, 6 involucri di marijuana per un peso totale di 15 grammi, 2 buste di plastica trasparente contenente marijuana per un peso totale di 900 grammi e 48 bustine di hashish per un peso complessivo di 240 grammi.

I poliziotti, inoltre, all’interno del frigorifero hanno trovato 19 panetti di hashish per un peso totale di 1900 grammi e, poggiati sul frigo, un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto e diverse bustine per il confezionamento. Tutto quanto rinvenuto, la droga e i soldi sono stati sottoposti a sequestro.

L’uomo è stato arrestato e il Pubblico Ministero di turno ha disposto che venisse condotto presso le camere di sicurezza della Questura per in attesa del giudizio direttissimo.

La sostanza stupefacente sequestrata, complessivamente quasi 3,4 chili, verrà successivamente inviata nei laboratori della Polizia Scientifica e analizzata da operatori esperti del settore.