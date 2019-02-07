DROGA, SCOPERTA UNA BANDA DI SPACCIATORI A SCORDIA: ESEGUITE MISURE CAUTELARI
Su disposizione della Procura della Repubblica di Caltagirone, dalle prime ore del mattino, oltre 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, supportati dai militari della Compagnia di Interve...
Su disposizione della Procura della Repubblica di Caltagirone, dalle prime ore del mattino, oltre 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, supportati dai militari della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento “Sicilia”, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, del Nucleo Cinofili e da un velivolo del 12° Nucleo Elicotteri, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale calatino, nei confronti dei componenti di un’articolata rete di spaccio di sostanze stupefacenti, radicata ed egemone nella cittadina di Scordia.
I dettagli dell’operazione saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11:00 di oggi presso la Procura della Repubblica di Caltagirone.
(in aggiornamento)