DROGA: SEGNALAZIONE SU APP "YOU POL", TRE ARRESTI A GELA

Tre persone sono state arrestate a Gela dalla polizia di Stato nell'ambito di un'operazione antidroga scattata in seguito a una segnalazione sulla app "You Pol". Gli agenti del locale commissariato hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Gela, su richiesta della Procura, uno in custodia cautelare in carcere e due agli arresti domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti continuato in concorso. All'operazione hanno preso parte le unità cinofile della Questura di Catania.

L'indagine della Procura di Gela è stata avviata a seguito di una segnalazione giunta il 26 maggio 2018, presso la Sala Operativa della Questura di Caltanissetta sull'App "You Pol".

I particolari dell'operazione, denominata in codice "Supermarket", saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 odierne presso la sala conferenze della Procura della Repubblica di Gela, alla presenza dei vertici della Procura della Repubblica e della Polizia di Stato. (ANSA).