In due operazioni nel Catanese, ad Aci Catena ed Aci Sant'Antonio, i carabinieri hanno sequestrato tre chili di marijuana. Inoltre, tre persone sono finite in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

DROGA SEQUESTRATI TRE CHILI DI MARIJUANA: TRE ARRESTI

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa del N.O.R. della Compagnia ai Acireale hanno tratto in arresto il pregiudicato 36enne PATANÈ Orazio del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari avevano notato un continuo viavai presso quell’abitazione dove l’uomo scontava già gli arresti domiciliari e, a seguito di perquisizione domiciliare, il reo veniva sorpreso con più di due chilogrammi di marijuana e un bilancino di precisione.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza come disposto dall’A.G..

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno tratto in arresto in flagranza di reato due giovani conviventi (un uomo di 26 anni ed una donna di 22) del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza i militari operanti, a seguito di una proficua attività info-investigativa dove notavano un continuo vivai di persone presso l’abitazione della coppia, rinvenivano, nel corso di perquisizione personale e domiciliare 1 chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, in parte già suddivisa in vari involucri e contenitori, la somma contante di euro 200,00 suddivisa in banconote di vario taglio, sequestrata poiché ritenuta provento dell’attività illecita, un bilancino di precisione e del materiale usato per il confezionamento dello stupefacente.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Piazza Lanza come disposto dall’A.G..