DROGA TRA CATANIA E LA CALABRIA: 21 ARRESTI -VIDEO

Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato ha in corso di esecuzione un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 21persone ri...

Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato ha in corso di esecuzione un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 21persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, nonchè detenzione ai fini di spaccio delle medesime sostanze.



Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Catania hanno evidenziato l’esistenza di due distinti gruppi dediti all’attività di traffico di stupefacenti, disvelando vere e proprie joint venture criminali tra narcotrafficanti catanesi con esponenti delle ‘ndrine calabresi per l’approvvigionamento di cocaina e con soggetti palermitani per l’acquisto di marijuana.

I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in Questura a Catania alle 10.30