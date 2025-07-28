Drone americano decolla dalla base siciliana di Sigonella e sorvola il Mediterraneo in direzione Medio Oriente

Sigonella (CT), 28 luglio 2025 – Un drone da ricognizione della marina degli Stati Uniti ha sorvolato nelle scorse ore il Mediterraneo orientale, in un’operazione che ha attirato l’attenzione degli ap...

Sigonella (CT), 28 luglio 2025 – Un drone da ricognizione della marina degli Stati Uniti ha sorvolato nelle scorse ore il Mediterraneo orientale, in un’operazione che ha attirato l’attenzione degli appassionati di tracciamenti aerei e osservatori internazionali. Il velivolo è decollato dalla base militare di Sigonella, in Sicilia, ed è stato tracciato lungo una rotta che lo ha condotto al largo delle coste di Libano, Siria e Israele.

Il drone, un Northrop Grumman MQ-4C Triton, appartiene alla categoria dei velivoli a pilotaggio remoto destinati alla sorveglianza marittima e alla raccolta di informazioni. Il modello è in dotazione alla Marina degli Stati Uniti e viene impiegato per missioni di intelligence e controllo a lungo raggio.

Secondo i dati visibili sulla piattaforma Flightradar24, che consente il monitoraggio in tempo reale del traffico aereo civile e militare non criptato, il drone ha effettuato numerosi passaggi in prossimità dello spazio aereo libanese e siriano, mantenendosi comunque in acque internazionali. Il tracciato di volo evidenzia un pattern ricorrente di tipo triangolare, tipico delle missioni di osservazione elettronica.

La base aerea di Sigonella, sede di operazioni congiunte NATO e USA, rappresenta un punto nevralgico per le attività di monitoraggio nel Mediterraneo. Dalla Sicilia, infatti, decollano regolarmente velivoli impiegati in operazioni di sorveglianza nei confronti delle aree di crisi del Medio Oriente e del Nord Africa.

Il MQ-4C Triton è in grado di volare per oltre 24 ore consecutive, operando a grandi altitudini e monitorando vaste porzioni di mare e territorio. Il suo impiego è cresciuto negli ultimi anni, parallelamente all’evolversi delle tensioni geopolitiche nella regione.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti né della NATO riguardo la missione specifica condotta oggi. Tuttavia, la natura del tracciato lascia ipotizzare un’attività di raccolta informazioni in un’area considerata strategica dal punto di vista militare e geopolitico.