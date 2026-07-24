🚨 Drone entra nello spazio aereo NATO, la Romania lo abbatte: in azione anche caccia italiani

Il drone aveva violato lo spazio aereo rumeno: scattato l’allarme, mobilitati F-16 ed Eurofighter italiani

Momenti di forte tensione questa mattina, venerdì 24 luglio 2026, nei cieli della Romania, dove un drone che aveva violato lo spazio aereo nazionale è stato intercettato e abbattuto da un caccia F-16 dell'Aeronautica militare rumena.

La notizia è stata confermata dal presidente rumeno Nicușor Dan e dal Ministero della Difesa. Il velivolo senza pilota è stato neutralizzato nei pressi di Padina, nella contea di Buzău, sopra un'area non abitata. Si tratta del primo abbattimento di questo tipo effettuato dalla Romania dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

Secondo la ricostruzione fornita dalle autorità, il drone era stato individuato dai sistemi radar nella mattinata. Per fronteggiare l'intrusione sono entrati in azione due F-16 rumeni e due Eurofighter Typhoon italiani, questi ultimi presenti in Romania nell'ambito delle attività di sorveglianza aerea della NATO.

Alle 11:02, uno degli F-16 rumeni ha neutralizzato il drone. La zona nella quale è avvenuto l'abbattimento era disabitata e le autorità hanno immediatamente avviato le verifiche sul posto.

Ancora da chiarire la provenienza

Al momento non è stata ufficialmente stabilita la provenienza del drone. Sono in corso accertamenti per ricostruirne la rotta e determinarne l'origine. La Romania, Paese membro della NATO e confinante con l'Ucraina, ha registrato numerose violazioni del proprio spazio aereo dall'inizio della guerra.

L'episodio assume particolare rilevanza anche alla luce di quanto accaduto lo scorso maggio, quando un drone russo precipitò contro un edificio residenziale nella città rumena di Galați, provocando il ferimento lieve di due persone e suscitando la condanna della NATO.

L'abbattimento di oggi rappresenta dunque un precedente significativo per la Romania e per la sicurezza del fianco orientale della NATO, mentre proseguono le indagini per identificare con certezza il drone e stabilire da dove provenisse.