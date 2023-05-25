DRONE USA IN AZIONE SUL MAR NERO PARTITO DA SIGONELLA

Un drone americano ha effettuato ieri una missione di ricognizione sul Mar Nero, al largo della costa della Crimea: lo riporta Rbc-Ucraina, che cita il servizio Flightradar24.Si tratta di un drone RQ-...

Un drone americano ha effettuato ieri una missione di ricognizione sul Mar Nero, al largo della costa della Crimea: lo riporta Rbc-Ucraina, che cita il servizio Flightradar24.

Si tratta di un drone RQ-4 Global Hawk.

Il velivolo, secondo il sito web di monitoraggio dei voli, è decollato stamattina dalla base Usa di Sigonella, ha attraversato lo spazio aereo di diversi Paesi europei a un'altitudine di 18mila metri e si è diretto verso il Mar Nero.

Questo tipo di drone è in grado di volare ad una velocità fino a 575 km/h e ha un'autonomia di 34 ore. Già il 17 marzo scorso un RQ-4 Global Hawk era apparso sui radar del sito sul Mar Nero.