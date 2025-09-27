Droni russi in Europa, secondo Zelensky «l'Italia potrebbe essere la prossima»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un post pubblicato su X, ha lanciato un nuovo allarme sulle presunte incursioni russe in Europa, sottolineando come l’Ucraina abbia intercettato 92 droni d...

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un post pubblicato su X, ha lanciato un nuovo allarme sulle presunte incursioni russe in Europa, sottolineando come l’Ucraina abbia intercettato 92 droni diretti verso la Polonia.

Secondo Zelensky, il rischio non riguarderebbe soltanto i Paesi confinanti, ma potrebbe estendersi anche ad altre nazioni europee: «L’Italia potrebbe essere la prossima», ha dichiarato.

«Putin – ha ribadito il presidente ucraino – sta testando ciò che hanno gli europei. Questo mira a ridurre gli aiuti all'Ucraina, soprattutto in vista dell’inverno».

Zelensky ha inoltre evidenziato come la strategia russa punti a mettere in difficoltà i governi occidentali, spingendoli a trattenere i sistemi di difesa aerea sul proprio territorio anziché trasferirli a Kiev:

«Alcuni Paesi potrebbero preoccuparsi di trasferire i sistemi di difesa aerea all'Ucraina e decidere di tenerli in patria. Ma non funziona così. Non si possono usare sistemi come il Patriot per abbattere ogni drone: semplicemente non ci sono molti intercettori al mondo».

Il presidente ha quindi sottolineato la necessità di puntare su un diverso approccio, fatto non solo di armamenti ma anche di capacità operative:

«Ciò che serve invece è la conoscenza: l’esperienza delle nostre squadre antincendio mobili, dei nostri operatori di droni, dei vertici delle nostre forze aeree e dei comandanti delle nostre unità di difesa aerea».

L’ennesimo monito di Zelensky arriva in un momento delicato, con l’Europa chiamata a decidere se e come proseguire il sostegno a Kiev in vista della stagione invernale.