DUE ARRESTI PER VARI REATI A CATANIA
I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno tratto in arresto il 40enne catanese FICHERA Pasquale
Il reo è stato ritenuto colpevole del reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere commesso nel febbraio 2014 nella Provincia di Reggio Emilia.
I Carabinieri della Compagnia di Acireale ieri sera hanno tratto in arresto il 36enne Mauro Vito
L’uomo è stato notato dai militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo nel Comune di Aci Catena in violazione delle prescrizioni a cui era sottoposto.
Dopo le formalità di rito il reo è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’A.G..