95047

DUE ARRESTI PER VARI REATI A CATANIA

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno tratto in arresto il 40enne catanese FICHERA Pasquale pregiudicato poiché destinatario di un ordine di esecuzione per espiazione di pena dete...

A cura di Redazione Redazione
25 maggio 2019 13:57
DUE ARRESTI PER VARI REATI A CATANIA -
Dintorni
Condividi

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno tratto in arresto il 40enne catanese FICHERA Pasquale

DUE ARRESTI PER VARI REATI A CATANIA
DUE ARRESTI PER VARI REATI A CATANIA
pregiudicato poiché destinatario di un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.

 

Il reo è stato ritenuto colpevole del reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere commesso nel febbraio 2014 nella Provincia di Reggio Emilia.

I Carabinieri della Compagnia di Acireale ieri sera hanno tratto in arresto il 36enne Mauro Vito

DUE ARRESTI PER VARI REATI A CATANIA
DUE ARRESTI PER VARI REATI A CATANIA
pregiudicato acese per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

L’uomo è stato notato dai militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo nel Comune di Aci Catena in violazione delle prescrizioni a cui era sottoposto.

Dopo le formalità di rito il reo è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’A.G..

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047