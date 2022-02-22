DUE AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE A PATERNO'

Due auto in fiamme nella notte a PaternòÉ successo intorno alle 01.30 della notte tra lunedì 21 e martedì 22 Febbraio 2022 in via Imperatore Federico nella zona San Marco.Una Fiat Punto ha preso fuoco...

Due auto in fiamme nella notte a Paternò

É successo intorno alle 01.30 della notte tra lunedì 21 e martedì 22 Febbraio 2022 in via Imperatore Federico nella zona San Marco.

Una Fiat Punto ha preso fuoco, per cause ancora da chiarire, e le fiamme si sono poi propagate ad un'altra macchina parcheggiata vicino: i vigili del fuoco, avvisati dai residenti, hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la zona.

Sul posto anche i carabinieri.