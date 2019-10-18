DUE AUTO SI SCONTRANO NEI PRESSI DELLA BASE DI SIGONELLA, UNA SI RIBALTA SU UN LATO

Incidente sulla SP 69/II in territorio di Belpasso, nella tarda mattinata di oggi nei pressi dell'ingresso della base Nas2.Il sinistro si è verificato tra una Mercedes ed una Fiat Punto, a cause del v...

Incidente sulla SP 69/II in territorio di Belpasso, nella tarda mattinata di oggi nei pressi dell'ingresso della base Nas2.

Il sinistro si è verificato tra una Mercedes ed una Fiat Punto, a cause del violento impatto, la Mercedes si è ribaltata su un fianco.

Uno degli occupanti è rimasto ferito, ed è stato, immediatamente, soccorso da un’ambulanza del 118 e trasferito in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto la Polizia Locale di Belpasso per i dovuti rilievi del caso e la direzione del traffico.

Rallentamenti alla circolazione.