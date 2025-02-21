DUE DONNE PARTORISCONO CON L’AIUTO DEL 118 SICILIANO A CATANIA E MARSALA

Nel giro di poche ore due parti grazie all’intervento degli operatori del 118 siciliano: il primo a Catania, il secondo a Marsala. Un doppio lieto fine con la nascita di due bimbe, entrambe in buone c...

Nel giro di poche ore due parti grazie all’intervento degli operatori del 118 siciliano: il primo a Catania, il secondo a Marsala. Un doppio lieto fine con la nascita di due bimbe, entrambe in buone condizioni di salute così come le mamme.

A Catania l’equipaggio del 118 composto dal medico Giusi Buccheri, dall’infermiere Paolo Imbrogio Ponaro e dal soccorritore della Seus Giovanni Virgillito ‘Catania2’), ha raggiunto e trasportato in ambulanza una donna in avanzato stato di gravidanza verso il pronto soccorso ostetrico del “Garibaldi”.

Appena giunti davanti alla struttura ospedaliera, l’imprevisto: il parto, infatti, è avvenuto sulla barella del 118. Poche ore dopo, stavolta a Marsala, i soccorritori della Seus Roberto Coccellato e Ennio Conti (postazione ‘Marsala 2’) allertati dalla Centrale operativa del 118 diretta da Fabio Genco hanno raggiunto l’abitazione di una donna, aiutandola sul posto a dare alla luce una bimba.

Subito dopo hanno provveduto al trasporto immediato di entrambe all’ospedale “Borsellino” dove sono state prese in carico dal personale sanitario. “Siamo orgogliosi della grande professionalità dimostrata per l’ennesima volta da soccorritori, medici e infermieri del 118 siciliano”, sottolinea Riccardo Castro, presidente della Seus.