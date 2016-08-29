Due su due: i Red Sox non sbagliano un colpo

La stagione è già stata un successo ma ormai che siamo in ballo cercheremo di ballare fino alla fine", spiega il manager Riccardo Messina

95047.it Ulteriore passo in avanti verso le semifinali per lo scudetto della Serie A federale di baseball. Con la doppia vittoria dello scorso fine settimana ai danni del Jolly Rogers di Castiglione della Pescaia (GR) e in concomitanza con la doppia sconfitta del Godo (RA), i Red Sox Paternó baseball raggiungono il secondo posto, seppur in coabitazione con il Godo e con il Brescia; secondo posto utile al raggiungimento della semifinale scudetto.

"A questo punto dobbiamo giocarci tutte le carte a disposizione per raggiungere questo storico risultato per il baseball paternese - dichiara il manager Riccardo Messina - La stagione è già stata un successo ma ormai che siamo in ballo cercheremo di ballare fino alla fine".

Il prossimo appuntamento si terrà a Macerata sabato 3 settembre e per i Red Sox uscire imbattuti dal campo marchigiano potrebbe significare avere un piede in semifinale.

Da sottolineare l'ennesima no hit no run del pitcher Wilber Perez, la prima nei play off.