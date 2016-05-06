95047

Due forum pubblici sui rifiuti

Promossi dal Comune, si terranno al Centro di viale Kennedy e alla “G. B. Nicolosi”

06 maggio 2016 11:30
Paternò
Cronaca
95047.it L’intento del Comune di Paternò è quello di creare una “occasione per sentire i cittadini sul piano di intervento che costituirà la base su cui fondare la gara pluriennale relativa al servizio di raccolta dei rifiuti”.
L’appuntamento è per oggi pomeriggio al Centro di viale Kennedy e per domani (sabato) all’istituto “G. B. Nicolosi”: in entrambi i casi l’orario fissato è quello delle 18.30.

Spiega l’assessore Salvo Milicia: “Mi piacerebbe che il Piano di intervento fosse il più partecipato possibile in modo che il servizio nei prossimi anni tenga conto delle esigenze dei quartieri. Sarà quindi un modo per far sì che i cittadini e le associazioni dicano la loro su quello che il servizio dovrà essere.
Un confronto che sarà sicuramente utile e che ci farà fare un ulteriore passo in avanti verso la normalizzazione del servizio che più sta a cuore a tutti noi”.

