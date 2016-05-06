Due forum pubblici sui rifiuti

Promossi dal Comune, si terranno al Centro di viale Kennedy e alla “G. B. Nicolosi”

95047.it L’intento del Comune di Paternò è quello di creare una “occasione per sentire i cittadini sul piano di intervento che costituirà la base su cui fondare la gara pluriennale relativa al servizio di raccolta dei rifiuti”.

L’appuntamento è per oggi pomeriggio al Centro di viale Kennedy e per domani (sabato) all’istituto “G. B. Nicolosi”: in entrambi i casi l’orario fissato è quello delle 18.30.