DUE FURTI CON SPACCATA A CATANIA, DUE ARRESTI

Su delega di questa Procura Distrettuale della Repubblica, il 5 marzo 2025, la Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di M. S. (classe 1996) e L. P. F. (classe 2002).

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal GIP, alla luce degli elementi indiziari attualmente disponibili in una fase processuale che non ha ancora permesso l’istaurazione del contradditorio davanti al giudice, si attribuiscono agli indagati – ferma restando la presunzione di innocenza valevole fino a condanna definitiva – i reati di furto aggravato e ricettazione, in concorso.

Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti di un’attività di indagine che ha avuto spunto da due fatti di reato praticamente identici, commessi in ravvicinata sequenza, nelle notti del 29.12.2024 e dell’01.01.2025, ai danni di un esercizio commerciale del centro che veniva saccheggiato con la sottrazione della merce presente all’interno.

Nello specifico, nelle notti sopra menzionate, due veicoli venivano lanciati contro la vetrina di ingresso dell’esercizio commerciale dagli indagati che, entrati all’interno del negozio, sottraevano nel primo caso oltre 400 flaconi di profumo, per un valore complessivo di 24.000 euro, e nell’altro caso altri prodotti e l’intero ammontare del fondo cassa pari ad oltre 500 euro.

Le tempestive indagini svolte dal personale della Sezione Reati contro il Patrimonio e dalla Squadra Mobile – basate sulla visione di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza di tutta l’area d’interesse – permettevano di attribuire ad entrambi gli indagati la responsabilità in ordine alla commissione delle condotte delittuose descritte e di rinvenire, al contempo, all’interno delle abitazioni di entrambi, indumenti compatibili con quelli indossati il giorno dell’evento, nonché numerosi flaconi di profumo ancora confezionati e che, in virtù degli elenchi forniti dai denuncianti, era possibile identificare e qualificare come provento di entrambi i furti.

Il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero titolare del relativo fascicolo d’indagine, ha quindi disposto, nei confronti di M.S. la misura cautelare della custodia in carcere e nei confronti del L.P.F. l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.