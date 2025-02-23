DUE GARAGE TRASFORMATI IN SALONI ABUSIVI A ACIREALE: SANZIONI PER OLTRE 8.000 EURO

Prosegue l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania nel controllo del territorio, per prevenire e contrastare ogni forma di illegalità diffusa, in particolare, in questo periodo dell...

Prosegue l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania nel controllo del territorio, per prevenire e contrastare ogni forma di illegalità diffusa, in particolare, in questo periodo dell’anno in cui Acireale diventa protagonista dei festeggiamenti del Carnevale, grazie ai suoi celebri carri allegorici che richiamano un grande numero di visitatori e turisti da tutto il mondo.

In tale circostanza, i Carabinieri della Compagnia di Acireale, con il supporto dei colleghi della C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia” e della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio coordinato in cui sono state impegnate oltre 15 pattuglie, che mantenendo un profilo di alta visibilità, hanno perlustrato oltre alle vie del centro di Acireale anche alcune frazioni.

Nel corso del servizio, i Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano, assieme al personale della Polizia Locale di Acireale, hanno effettuato accessi ispettivi in due attività di acconciature, una per uomini e una per donne, rivelatesi entrambe completamente abusive.

In particolare, gli uomini dell’Arma hanno individuato un garage situato all’interno di un condominio nella frazione acese di San Giovanni Bosco, ove, da qualche giorno, avevano notato un viavai anomalo di uomini di diverse età, anche bambini assieme ad adulti.

Per tale motivo, i Carabinieri hanno deciso di sottoporre a controllo quel locale e, l’altro pomeriggio, sono entrati, constatando come all’interno del garage era stato ricavato un vero e proprio parrucchiere per uomo, gestito da un ragazzo di 21 anni. Al momento dell’accertamento l’esercizio era in piena attività, con un cliente seduto per lo shampoo e altri due pronti per il taglio. Tuttavia, al Comune di Acireale non era mai stata richiesta alcuna autorizzazione per poter esercitare quell’attività che, dunque, era illecita e, per tale motivo, è stata chiusa e il titolare sanzionato amministrativamente.

Un’ispezione congiunta è stata poi condotta, nella stessa serata, anche nei confronti di un altro locale adibito a parrucchiere, questa volta per donne, situato nella frazione di Santa Maria Ammalati. Anche qui i Carabinieri hanno accertato come una 65enne del posto avesse trasformato un garage in un locale commerciale, con più postazioni, ed anche in questo caso l’attività era priva di autorizzazioni e, pertanto, è stata chiusa.

Nei confronti dei due contravventori sono state elevate complessivamente sanzioni amministrative per più di 8.000 euro.

A corollario delle attività ispettive, sono stati inoltre effettuati numerosi posti di controllo per contrastare le condotte di guida potenzialmente pericolose per la sicurezza degli utenti della strada, dei cittadini e dei turisti in visita ad Acireale.

I controlli sono stati eseguiti lungo le arterie più importanti della città e negli snodi viari maggiormente frequentati, al fine di garantire un’efficace attività di prevenzione e tutela della sicurezza stradale. In tale ambito, sono stati controllati più di 60 persone e 20 veicoli, e durante le verifiche, numerose sono state le infrazioni al Codice della Strada accertate, in particolare quelle relative alla guida con il cellulare e senza cinture di sicurezza, mentre due motociclisti sono stati sorpresi a guidare senza casco.