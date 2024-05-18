DUE GIOVANI ESCURSIONISTI SI PERDONO SULL’ETNA: SALVATI DAL SOCCORSO ALPINO

Nella tarda serata di ierivenerdì 17 maggio, i tecnici della Stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, insieme ai militari del SAGF della Guardia di Finanza, hanno recuperato du...

Nella tarda serata di ierivenerdì 17 maggio, i tecnici della Stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, insieme ai militari del SAGF della Guardia di Finanza, hanno recuperato due escursionisti, originari di Nicolosi, in difficoltà nella zona di Monte Nero, al di sopra degli impianti turistici di Piano Provenzana.

I due giovani, colti dal buio e senza adeguata illuminazione, hanno smarrito il sentiero mentre erano in fase di rientro da un'escursione, iniziata nelle ore precedenti. Raggiunti dalle squadre di soccorso, gli escursionisti sono stati presi a bordo dei mezzi fuoristrada e accompagnati fuori dalla zona impervia, fino al piazzale sottostante.

Per i due ragazzi, che si presentavano in buone condizioni di salute, sebbene non equipaggiati con abbigliamento e scarpe adeguate, non è stato necessario alcun intervento sanitario.