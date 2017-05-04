DUE GIOVANI ROMENI ARRESTI PER FURTO ALL'AUCHAN DI MISTERBIANCO
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco (CT) hanno arrestato nella flagranza due romeni di 23 anni, per furto aggravato in concorso.
Ieri sera, i militari su segnalazione da parte del personale addetto alla vigilanza, sono intervenuti in via Zinirco al Centro Commerciale “Auchan” bloccando i due mentre cercavano di allontanarsi con delle buste – schermate per eludere l’antitaccheggio - contenente merce – tra alimentari ed abbigliamento – del valore di circa 4.000 euro.
La refurtiva è stata restituita al responsabile aziendale.