DUE GIOVANI ROMENI ARRESTI PER FURTO ALL'AUCHAN DI MISTERBIANCO

04 maggio 2017 13:45
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco (CT) hanno arrestato nella flagranza due romeni di 23 anni, per furto aggravato in concorso.

Ieri sera, i militari su segnalazione da parte del personale addetto alla vigilanza, sono intervenuti in via Zinirco al Centro Commerciale “Auchan” bloccando i due mentre cercavano di allontanarsi con delle buste – schermate per eludere l’antitaccheggio - contenente merce – tra alimentari ed abbigliamento – del valore di circa 4.000 euro.

La refurtiva è stata restituita al responsabile aziendale.

