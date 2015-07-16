Due giovanissimi paternesi trionfano ai campionati nazionali di latino-americano

Sofia e Alessandro si sono imposti agli assoluti di Rimini

PREMIAZIONE1 Che lotta e sgomita imponendosi nelle cose per le quali si suda e si compiono sacrifici ogni giorno. Nel lavoro, nello sport, nella danza. Sofia e Alessandro hanno suggellato, così, anni di preparazione ed a Rimini è arrivata la consacrazione. Eppure, loro non sono nuovi a queste “imprese”. Sono, infatti, già stati campioni regionali e provinciali nonché vincitori della Ranking nazionale sud nel 2014 e nel 2015.

Ora arriva anche la medaglia d’oro ai campionati nazionali organizzati dalla Federazione Italiana di danza sportiva. Sofia e Alessandro appartengono alla Professional Dance di Salvo e Gresy Leonardi.