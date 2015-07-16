Due giovanissimi paternesi trionfano ai campionati nazionali di latino-americano

Sofia e Alessandro si sono imposti agli assoluti di Rimini
95047.it A Rimini hanno conquistato il titolo di campioni italiani di danza latino-americana. Loro sono Sofia Abbate e Alessandro Cunsolo e nella categoria 14/15 B3 hanno primeggiato su tutti, sbaragliando la concorrenza. E’ la Paternò che sa farsi valere. Che lotta e sgomita imponendosi nelle cose per le quali si suda e si compiono sacrifici ogni giorno. Nel lavoro, nello sport, nella danza. Sofia e Alessandro hanno suggellato, così, anni di preparazione ed a Rimini è arrivata la consacrazione.
Eppure, loro non sono nuovi a queste “imprese”. Sono, infatti, già stati campioni regionali e provinciali nonché vincitori della Ranking nazionale sud nel 2014 e nel 2015.
Ora arriva anche la medaglia d’oro ai campionati nazionali organizzati dalla Federazione Italiana di danza sportiva. Sofia e Alessandro appartengono alla Professional Dance di Salvo e Gresy Leonardi.