DUE GRAVI INCIDENTE NELLA GIORNATA DI OGGI CON LE BICI. A PATERNO' 45ENNE IN PROGNOSI RISERVATA, AD AUGUSTA FERITO UN ATLETA PATERNESE

Doppio grave incidente nella mattina di oggi, 22 Maggio 2022.

Il primo si è verificato poco dopo le 10 un ciclista mentre stava percorrendo la SS192 in contrada Jannarello, insieme ad alcuni amici quando avrebbe avuto un problema meccanico alla bici che lo ha fatto rovinare violentemente sull'asfalto.

A dare l'allarme i suoi amici ciclisti che hanno chiamato il numero unico 112 per chiedere l'intervento dei sanitari.

Le condizioni del ciclista sono parse da subito gravi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che vista la gravità delle riportate dal ciclista hanno richiesto l'intervento dell' elisoccorso che è atterrato ai bordi della carreggiata nei pressi del sinistro, e dopo aver stabilizzato il ferito, l’ha trasferito in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

Il 45 enne di Motta Sant'Anastasia è stato sottoposto ad intervento chirurgico la sua prognosi al momento è riservata.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri per effettuati tutti i rilievi e stabilire l esatta dinamica.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza

Un altro grave incidente sulle due ruote si è verificato nella mattina di oggi ad Augusta in provincia di Siracusa, nel corso del “Trofeo di San Domenico“, gara ciclistica organizzata dall’Asd Pedale Megarese con il patrocinio del Comune.

A seguito di contatto di gara tra ciclisti, l’atleta Paternese è finito sull'asfalto battendo il casco e ferendosi al volto.

Cosciente secondo le informazioni in nostro possesso, è stato trasferito in condizioni serie in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

L'organizzazione dell'evento attraverso la pagina sui social network ha annunciato: "la sospensione della gara e di aver posticipato la premiazione delle'evento appena l'atleta Paternese ritornerà a casa"