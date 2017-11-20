Giornata infernale oggi sull'autostrada A18, ancora un drammatico, questa volta nel tratto tra Acireale e Catania, in direazione Acireale, in collisione due autovetture.Vi sarebbero diversi feriti, al...

Giornata infernale oggi sull'autostrada A18, ancora un drammatico, questa volta nel tratto tra Acireale e Catania, in direazione Acireale, in collisione due autovetture.

Vi sarebbero diversi feriti, alcuni dei quali rimasti intrappolati tra le lamiere dell’auto. E’ stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso

Nella zona sono presenti vigili del fuoco, ambulanze del 118 e la Polstrada di Catania.

Dopo l’intervento dell’elisoccorso è stato riaperto il senso di marcia in direzione Catania mentre quello verso Acireale è ancora bloccato.

Grave incidente stradale sull'autostrada A18, verso le ore 12 tra lo svincolo Fiumefreddo di Sicilia e lo svincolo di Giarre in direzione Catania.

Ancora non si conosce la dinamica del sinistro, ma sembra che il conducente abbia perso il controllo del mezzo finendo sul guard rail.

Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118 che, avendo compreso la gravità delle ferite, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

In questo momento autostrada bloccata, con lunghissime code.

La polstrada consiglia uscita Fiumedreddo

DUE GRAVISSIMI INCIDENTI OGGI SULL'AUTOSTRADA A18 - FERITI

FOTO - PAGINA FACEBOOK RALLENTAMENTI CATANIA