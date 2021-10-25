DUE INCIDENTE OGGI IN TERRITORIO DI BELPASSO, TRE FERITI

Due incidenti nella giornata di oggi, 25 Ottobre 2021, nel nostro comprensorio entrambi in territorio di Belpasso.I sue sinistri si sono verificati nella mattina, il primo in ordine cronologico, si è...

I sue sinistri si sono verificati nella mattina, il primo in ordine cronologico, si è verificato sulla superstrada ss121,nel tratto tra lo svincolo centro commerciale e Palazzolo in direzione Paternó., dove un auto fuori controllo finisce contro il guardrail e poi si ferma al centro della carreggiata.

L'occupante del veicolo, si tratta di una Range Rover, è stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale.

Le cause che hanno fatto perdere il controllo del veicolo al guidatore al momento non sono note, certo è che l'impatto è stato così violento che sono scoppiati gli airbag, per i dovuti rilievi e la gestione del traffico sono intervenuti una pattuglia dei carabinieri e gli uomini della Polizia Municipale.

Il secondo si si è verificato intorno alle ore 8:30 sulla SP135, l' arteria che collega i comuni di Belpasso e Paternò.

Per cause al vaglio dell'autorità competenti al momento non disponibili, si è verificato un violento scontro frontale tra due autovetture, ad essere coinvolte una Lancia Ypsilon ed una Citroen Picasso, a causa del violento impatto la Lancya ha terminato la sua corsa al centro della carreggiata in senso contrario e l'altro veicolo sul muretto che delimita la carreggiata.

Due i feriti, la conducente della Lancia che è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso, ed il conducente dell'altro mezzo che pur essendo leggermente contuso ha rifiutato le cure mediche.

Al momento non si conoscono la gravita delle ferite riportate.

Per tutti i rilievi del sinistro e la gestione della viabilità sono presenti i vigili urbani di Belpasso.

Il tratto interessato ha subito leggeri rallentamenti