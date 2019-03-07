DUE INCIDENTI NELLA GIORNATA DI IERI, 4 FERITI

Giornata di incidenti quella di ieri, mercoledì 06 Marzo.L'ultimo risale alle 20.30. E' accaduto a Paternò, tra la via Brescia e la via Speri.Uno scontro tra una Chevrolet ed uno scooter Honda Sh, ad...

L'ultimo risale alle 20.30. E' accaduto a Paternò, tra la via Brescia e la via Speri.

Uno scontro tra una Chevrolet ed uno scooter Honda Sh, ad avere la peggio proprio il 17 enne alla guida dello scooter, che a causa dell’urto è volato sopra la vettura per poi cadere rovinosamente a terra.

Immediatamente è stato allertato il 118, con l’ambulanza subito giunta in loco, e dopo avere valutato le condizioni del ragazzo lo ha trasferito al Pronto soccorso del Policlinico di Catania.

Sul posto anche i carabinieri di Paternò per gli accertamenti del caso.

Nel pomeriggio intorno alle 18.30, un brutto incidente si è verificato, sulla SP 229/I in territorio di Belpasso, nei pressi di contrada Palazzolo.

A scontrarsi, per cause in via di accertamento da parte delle autorità competenti, una Fiat Idea ed una Fiat Stilo.

Nello scontro ad avere la peggio è stato il guidatore e un passeggero della Fiat Stilo, che hanno dovuto ricorrere alle cure del 118 di Paternò, prontamente intervenuto sul posto, insieme ad un'altra ambulanza.

Anche il guidatore della Fiat Idea, ha dovuto ricorrere alle cure del 118, ma dalle prime informazioni sembra che non ci siano gravi feriti.

Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Paternò, e i carabinieri.

