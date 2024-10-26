DUE INCIDENTI STRADALI IERI SERA: SCONTRI TRA AUTO E SCOOTER A PATERNÒ E PIANO TAVOLA

Nella serata di ieri, 25 ottobre 2024, si sono verificati due gravi incidenti stradali nel nostro comprensorio, causando feriti e rallentamenti alla viabilità. Il primo incidente è avvenuto a Paternò,...

Nella serata di ieri, 25 ottobre 2024, si sono verificati due gravi incidenti stradali nel nostro comprensorio, causando feriti e rallentamenti alla viabilità. Il primo incidente è avvenuto a Paternò, mentre il secondo ha coinvolto due veicoli sulla SP 14, la strada provinciale che collega Piano Tavola a Belpasso. Entrambi i sinistri hanno richiesto l'intervento tempestivo dei soccorsi e delle autorità.

Primo Incidente a Paternò: Scontro tra Scooter Elettrico e Auto

Il primo incidente si è verificato intorno alle ore 22:30 nella parte alta di via Vittorio Emanuele a Paternò, nei pressi del passaggio a livello. Un tredicenne, alla guida di uno scooter elettrico, è rimasto coinvolto in un violento scontro con un’automobile. Secondo le testimonianze raccolte sul luogo, il conducente del veicolo si sarebbe allontanato subito dopo l’incidente, senza prestare soccorso al ragazzo ferito.

Sul posto è giunta tempestivamente un’ambulanza del 118, e il personale sanitario ha fornito immediata assistenza al giovane, trasferendolo al Pronto Soccorso per le cure necessarie. Fortunatamente, il tredicenne indossava il casco al momento dell’impatto, un dettaglio che ha contribuito a ridurre significativamente la gravità delle ferite riportate.

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi necessari sul luogo dell’incidente e stanno proseguendo gli accertamenti per identificare il veicolo coinvolto e verificare se il conducente abbia realmente abbandonato il luogo dell’incidente senza prestare soccorso, come riportato dai testimoni.

Secondo Incidente sulla SP 14: Scontro Violento tra Citroen C3 e Piaggio Beverly

Il secondo incidente si è verificato sulla SP 14, la strada provinciale che collega Piano Tavola al centro abitato di Belpasso. Un impatto violento ha coinvolto una Citroen C3 e uno scooter Piaggio Beverly. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista è stato sbalzato a terra, mentre l’automobile ha terminato la sua corsa contro il muro che delimita la carreggiata.

Le ambulanze sono giunte rapidamente sul posto e hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, che, secondo le prime informazioni, riportano lesioni serie.

Le condizioni di salute delle persone coinvolte non sono al momento state rese note. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

La circolazione sulla SP 14 ha subito rallentamenti, con le autorità impegnate a regolare il traffico e a ripristinare la sicurezza stradale.