DUE INCIDENTI STRADALI NEL POMERIGGIO DI IERI A PATERNÒ: FERITO UN GIOVANE SCOOTERISTA

Paternò, 28 giugno 2024 - Un pomeriggio segnato da due distinti incidenti stradali si è verificato ieri nella città di Paternò.

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 15:30 all'incrocio tra via Fiume e via Edmondo De Amicis. Coinvolti nel sinistro un furgone e uno scooter Piaggio Liberty. Ad avere la peggio è stato lo scooterista, un giovane di 22 anni del posto, che ha riportato ferite agli arti inferiori.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta tempestivamente un'ambulanza del 118 per prestare le prime cure al ferito. Sul posto i carabinieri e la Polizia Municipale , giunti sul posto, hanno effettuato i rilievi necessari per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il secondo incidente si è verificato intorno alle 19:00, non lontano dal primo sinistro, all'incrocio tra via Canonico Renna e via Isole Eolie. In questo caso, a scontrarsi sono stati un'autovettura e un mezzo a due ruote. Fortunatamente, non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Entrambi gli incidenti hanno causato leggeri rallentamenti al traffico nelle rispettive zone, ma la situazione è stata gestita rapidamente dalle autorità competenti.