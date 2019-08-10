DUE INCIDENTI SULL’AUTOSTRADA CATANIA A SIRACUSA NELLA NOTTE: UN DICIANNOVENNE IN PROGNOSI RISERVATA

Due incidenti stradali, stanotte, sull’autostrada che collega Catania a Siracusa.Il primo è avvenuto sulla Siracusa-Catania alle 02:40 nei pressi dello svincolo di Augusta e ha coinvolto due auto, una...

Il primo è avvenuto sulla Siracusa-Catania alle 02:40 nei pressi dello svincolo di Augusta e ha coinvolto due auto, una Mercedes e una Wolkswagen. In uno dei due mezzi si trovava anche un bimbo di tre anni.

Lievi lesioni per due persone. La prognosi è di 30 giorni.

Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale e 118.

Il secondo incidente, registrato invece sulla Catania Siracusa, sempre nei pressi dello svincolo di Augusta, è avvenuto alle 5.35 e ha avuto conseguenze più gravi.

Uno dei due ragazzi che viaggiavano su una Renault, un diciannovenne, è infatti ricoverato all’ospedale di Siracusa in prognosi riservata.

Per l’altro giovane, un ventitreenne, 30 giorni di prognosi.