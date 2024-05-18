DUE MICRO SCOSSE DI TERREMOTO OGGI CON EPICENTRO A RAGALNA E SANT'ALFIO

Nella giornata di oggi, 18 Maggio 2024, il comprensorio ha avvertito due microscosse di terremoto che, seppur brevi e di bassa magnitudo, hanno destato l’attenzione delle comunità di Ragalna e Sant'Al...

Nella giornata di oggi, 18 Maggio 2024, il comprensorio ha avvertito due microscosse di terremoto che, seppur brevi e di bassa magnitudo, hanno destato l’attenzione delle comunità di Ragalna e Sant'Alfio

La Prima Scossa: Sant'Alfio

La prima delle due scosse sismiche è stata registrata alle ore 17.32 ed è stata classificata con una magnitudo ML di 1.2. L’epicentro si è localizzato a soli 2 km a ovest di Sant'Alfio, ad una profondità di 7 km sotto la superficie terrestre.

La Seconda Scossa: Ragalna

La seconda scossa ha avuto luogo alle ore 18.30, con una magnitudo ML di 2.1. L’epicentro si è verificato a soli 2 km a nord-est di Ragalna, ad una profondità di 3 km. Anche in questo caso, l’impatto è stato di bassa intensità e non sono stati segnalati danni.

In entrambi i casi, è importante sottolineare che le scosse di terremoto sono state di bassa intensità e, per fortuna, non hanno provocato conseguenze gravi.