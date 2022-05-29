DUE MICRO-SCOSSE NELLA NOTTE CON EPICENTRO TRA PATERNO' E MOTTA SANT'ANASTASIA
Due micro scosse di terremoto sono state registrate, a cavallo tra la tarda serata di ieri e la scorsa notte, con epicentro tra Paternò e Motta Sant’Anastasia.Praticamente solo strumentale la prima, a...
Due micro scosse di terremoto sono state registrate, a cavallo tra la tarda serata di ieri e la scorsa notte, con epicentro tra Paternò e Motta Sant’Anastasia.
Praticamente solo strumentale la prima, alle 22.38; di più forte intensità, invece, la seconda, registrata 47 minuti dopo l’una di notte, localizzata a soli 9 chilometri di profondità.
2.4 la magnitudo che, comunque, non ha provocato danni a persone o cose.
I DETTAGLI
La prima alle ore 22.38.58 di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 9 km SW Motta Sant'Anastasia (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.4710, 14.8800 ad una profondità di 9 km.
La seconda alle ore 01:47:46 del 29 Maggio 2022, di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona: 9 km SW Motta Sant'Anastasia (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.4630, 14.8870 ad una profondità di 9 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.