DUE MORTI IN MARE IN SICILIA, MALORE FATALE PER UN BAGNANTE ALLA PLAYA

Una donna di 83 anni e un uomo di 73 sono morti oggi in Sicilia mentre erano in spiaggia: l'anziana a Mondello, località balneare di Palermo: ha avuto un malore mentre faceva acquagym in riva al mare....

A cura di Redazione 29 agosto 2018 20:22

