DUE NUOVE “ZONE ROSSE” IN SICILIA E PROROGA PER ALTRI SETTE COMUNI

Due nuove "zone rosse" in Sicilia e proroga per altre sette. Restrizioni dal 14 e fino al 26 maggio decise per i Comuni di Gagliano Castelferrato, nell'ennese, e San Biagio Platani, in provincia di Ag...

A cura di Redazione 13 maggio 2021 07:48

