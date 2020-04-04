95047

DUE NUOVI CASI A PATERNO' (TOTALE 6) ED UN NUOVO CASO A BELPASSO (12 TOTALI)

A cura di Redazione Redazione
04 aprile 2020 21:43
I dati aggiornati dei soggetti positivi al coronavirus nei comuni di Paternò e Belpasso.

L'aggiornamento quotidiano effettuato dai rispettivi sindaci, Nino Naso e Daniele Motta segnala la presenza di due nuovi casi nel comune di Paternò, che porta a sei i soggetti positivi al Covid-19  e un nuovo caso a Belpasso, portando a 12 di cui 11 attualmente attivi e 1 deceduto nei giorni giorni scorsi.

Entrambi i sindaci fanno appello ai concittadini, ricordando che ad oggi  l’unico modo per evitare la diffusione del virus è rimanere a casa e uscire solo per necessità, lavoro o salute e attenersi sempre alle disposizioni indicate dal DPCM.

Chi non lo fa non solo mette a rischio la propria salute, ma anche quella della nostra comunità. Sarebbe opportuno che tutti riflettessero su questo.

Alla luce di ciò intensificheremo i controlli, ma facciamo appello al senso civico dei nostri concittadini indispensabile per contenere il fenomeno. Ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte.

 

