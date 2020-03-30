DUE NUOVI CASI POSITIVI A PATERNO, SALGONO A 3
A cura di Redazione
30 marzo 2020 19:44
La comunicazione arriva direttamente dal sindaco Nino Naso, attraverso un post su Facebook:
Il primo cittadino , comunica che nella giornata di oggi si sono registrati due nuovi casi di coronavirus a Paternò.
Continua il post.: "Sono profondamente dispiaciuto, il mio non è un invito ma un imperativo: RIMANETE A CASA!
Auguro ai nostri due concittadini un pronta guarigione dal profondo del mio cuore.
Attualmente i casi positivi in città sono tre.
A Belpasso ad ieri i casi totali sono 9 (uno deceduto)