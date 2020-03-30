95047

DUE NUOVI CASI POSITIVI A PATERNO, SALGONO A 3

La comunicazione arriva direttamente dal sindaco Nino Naso, attraverso un post su Facebook:Il primo cittadino , comunica che nella giornata di oggi si sono registrati due nuovi casi di coronavirus a P...

30 marzo 2020 19:44
La comunicazione arriva direttamente dal sindaco Nino Naso, attraverso un post su Facebook:

Il primo cittadino , comunica che nella giornata di oggi si sono registrati due nuovi casi di coronavirus a Paternò.

Continua il post.: "Sono profondamente dispiaciuto, il mio non è un invito ma un imperativo: RIMANETE A CASA!
Auguro ai nostri due concittadini un pronta guarigione dal profondo del mio cuore.

Attualmente i casi positivi in città sono tre.

A Belpasso ad ieri i casi totali sono 9 (uno deceduto)

 

 

