Due opzioni per lo stemma del nuovo Catania: la scelta affidata ai tifosi rossazzurri!

Saranno i tifosi rossazzurri a scegliere il nuovo stemma del Catania Ssd. Lo ha deciso il club etneo di Rosario ‘Ross’ Pelligra, patron dell’omonimo gruppo imprenditoriale australiano, e nuovo proprie...

Saranno i tifosi rossazzurri a scegliere il nuovo stemma del Catania Ssd. Lo ha deciso il club etneo di Rosario ‘Ross’ Pelligra, patron dell’omonimo gruppo imprenditoriale australiano, e nuovo proprietario della società calcistica siciliana. Il club ha svelato i due possibili loghi. A scegliere quello ufficiale saranno i tifosi attraverso un commento da pubblicare sulle pagine social del Catania Ssd entro le ore 20 di lunedì 25 luglio.

"'Il Catania è della sua gente': lo abbiamo dichiarato più volte e oggi vogliamo rendere concreto questo concetto - si legge nella nota del club - , perciò vi chiediamo di esprimere una preferenza e di partecipare alla scelta del simbolo che rappresenterà il club in questa fase di rinascita. Il catanese Giuseppe 'Bob' Liuzzo, dal 2014 docente di Brand Design e dal 2016 coordinatore del corso triennale di Graphic Design presso il prestigioso istituto IED di Milano, ha raffigurato l’abbraccio che unisce Catania e il suo simbolo: C+Liotru, è un’addizione esaltante ed evoca la fierezza rossazzurra".

"Il 1946, nel progetto grafico così realizzato, funge da monito: non dimenticheremo il nostro impegno a recuperare - si legge ancora nella nota - , non appena giuridicamente e tecnicamente possibile, la disponibilità dello stemma e della denominazione che hanno caratterizzato il recente passato calcistico catanese. Le procedure di registrazione del marchio che vi sottoponiamo - è l'appello della società rivolto ai tifosi - sono già state avviate ma non abbiamo ancora selezionato la versione grafica definitiva: lo farete con noi e per noi, indicando una delle due soluzioni proposte, denominate A e B. Terremo in considerazione i commenti pubblicati entro le 20 di lunedì 25 luglio".