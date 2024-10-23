DUE ORDINI TROVATI NEL MOLO DI SAN GIOVANNI LI CUTI, MESSI IN SICUREZZA DALLA POLIZIA DI STATO

La Polizia di Stato ha messo in sicurezza due bombe da mortaio, abbandonate sul molo di San Giovanni Li Cuti. Ad accorgersi della presenza degli ordigni è stato un cittadino che, tramite la Sala Opera...

La Polizia di Stato ha messo in sicurezza due bombe da mortaio, abbandonate sul molo di San Giovanni Li Cuti. Ad accorgersi della presenza degli ordigni è stato un cittadino che, tramite la Sala Operativa, ha chiesto l’intervento dei poliziotti.

Ad intervenire, in pochi istanti, sono stati gli agenti della squadra Volanti che hanno delimitato l’area per consentire alla squadra Artificieri della Questura di Catania di svolgere tutte le necessarie fasi di analisi all’equipe di delle due bombe che, presumibilmente, sono state trovate in mare e, poi, abbandonate sul molo del porticciolo. Infatti, entrambi gli ordini presentavano evidenti segni di permanenza in acqua per diverso tempo, con la formazione di alghe sulla parte esterna.

Per circa quindici minuti, l’equipe di artificieri, di alta e comprovata professionalità, hanno lavorato per garantire la massima sicurezza, attraverso attrezzature specifiche per scongiurare rischi per l’incolumità pubblica.

Una volta ultimate le verifiche del team di poliziotti addestrati e specializzati in questo genere di interventi, le bombe sono state trasportate in sicurezza in una cava dove verranno fatte brillare.