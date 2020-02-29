DUE PATERNESI A LIBRINO PER COMPRARE DROGA: ARRESTATI
COMUNICATO DEI CARABINIERI
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato, nella flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il 41enne Salvatore MELI e Sebastiano DI MAURO, entrambi paternesi.
Nel corso di un servizio notturno per il contrasto allo spaccio di droga nel quartiere di Librino, i militari hanno notato il transito di due loro vecchie conoscenze a bordo di una Fiat Punto.
In considerazione dell’ora tarda e della loro pregressa conoscenza, i militari hanno raggiunto ed imposto l’alt all’autovettura ed effettuata una perquisizione agli occupanti ed al veicolo, a seguito della quale hanno rinvenuto una busta contenente 60 dosi di marijuana, già confezionate singolarmente per la vendita al minuto.
I due arrestati, che evidentemente si erano recati a Librino per rifornirsi di droga da rivendere poi nel fine settimana agli acquirenti paternesi, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.