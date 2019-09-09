DUE PATERNESI ALLA FASE FINALE "FUORICLASSE TALENT"
Due Paternesi della Dance Production stanno rappresentand Paternò, alle finali nazionali della quarta edizione di Fuoriclasse Talent, che si sta svolgendo al villaggio Welcome Riviera d’abruzzo a Tor...
Due Paternesi della Dance Production stanno rappresentand Paternò, alle finali nazionali della quarta edizione di Fuoriclasse Talent, che si sta svolgendo al villaggio Welcome Riviera d’abruzzo a Tortoreto lido.
Si tratta di "the family" Giuseppe e Virginia Milicia, rispettivamente di 14 e 11 anni.
Il concorso Talent ideato e creato da Ivano Trau e Catiuscia Siddi , prevede la partecipazione di circa 200 artisti fra ballerini, cantanti e arti varie. In giuria Fioretta Mari, Luca Pitteri, Garrison, Fabio Raspanti e il maestro Vince Tempera.
Il tutto andrà in onda dal 30 settembre al 5 ottobre su Canale Italia.