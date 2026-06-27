Due paternesi fermati e denunciati con arnesi da scasso: elevate sanzioni per 7.257 euro

L'intervento dei Carabinieri è scattato dopo una segnalazione al 112 in una struttura comunale abbandonata di Belpasso. I due giovani, entrambi residenti a Paternò, sono stati denunciati per il possesso ingiustificato di arnesi da scasso

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di pattugliamento disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, i Carabinieri della Compagnia di Paternò, con il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo CIO del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno effettuato, in orario serale, un servizio coordinato con posti di controllo lungo i principali assi viari, per contrastare l’illegalità diffusa.

Nel medesimo contesto operativo, i militari della stazione di Biancavilla, in stretta sinergia con la Centrale Operativa sono intervenuti a Belpasso presso una struttura comunale in stato di abbandono in seguito alla segnalazione, pervenuta tramite il 112 Numero Unico di Emergenza, di strani movimenti in atto.

Raggiunta tempestivamente l’ex struttura di assistenza per anziani, i Carabinieri hanno individuato e bloccato in sicurezza due giovani identificati per un 26enne e un 22enne, entrambi di Paternò e già noti alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie.

Al termine delle attività di ricerca gli operanti hanno trovato i due in possesso di arnesi da scasso e, pertanto, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per “possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli”.

La tutela dell’incolumità e la sicurezza degli utenti della strada, sono stati gli obiettivi dell’operato dell’Arma dei Carabinieri che hanno controllato complessivamente 6 veicoli tra autovetture e moto, identificando 17 persone.

Sono state contestate 3 sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della Strada per un ammontare complessivo di 7.257,00 euro.

L’attività svolta dai Carabinieri di Paternò ha anche “finalità educative”, in quanto i militari dell’Arma in queste occasioni, cercano comunque di sensibilizzare gli utenti della strada al rispetto delle norme del Codice della strada, oltre che alle conseguenze derivanti da condotte di guida pericolose.