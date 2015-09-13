Due paternesi nel direttivo regionale di SiciliAntica

Rinnovati i vertici isolani dell'associazione impegnata nella tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali

95047.it. SiciliAntica, l'associazione impegnata sin dalla sua nascita nella tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, ha rinnovato il proprio direttivo regionale. Il nuovo consiglio isolano ha visto eletti anche due rappresentanti di Paternò: si tratta di Pippo Virgillito e Giuseppe Barbagiovanni. Non a caso, il gruppo paternese di SiciliAntica è sempre parecchio attivo: promotore e punto di riferimento in tante iniziative del territorio.

Di seguito, l'organigramma completo scaturito dalle recenti elezioni regionali. La presidente è Simona Modeo.

PRESIDENZA REGIONALE

Presidente: Simona Modeo – Caltanissetta

Vicepresidente per la Sicilia orientale: Giuseppe Lo Porto - Catania

Vicepresidente per la Sicilia occidentale: Giuseppe Canalella – Mussomeli

Segretario: Corinne Valenti – Lentini

Tesoriere: Massimo Arnone – Caltanissetta

Responsabile Giovani: Giuseppe Barbagiovanni – Paternò

Direttore: Alfonso Lo Cascio – Termini Imerese

CONSIGLIERI REGIONALI

Dario Barà – Campofelice di Roccella

Giuseppe Biondi – Centuripe

Piero Butera – Bronte – Maletto

Ciro Cardinale – Termini Imerese

Maria Cerami - Cefalù

Maurizio Di Rosa – Palermo

Alessandro Ficarra - Milazzo

Marta Fitula – Polonia

Orazio La Delfa – Agira

Giorgio Luca – Bronte - Maletto

Antonino Pulizzotto - Palermo

Giuseppe Virgillito – Paternò

PROBIVIRI

Maria Teresa Di Blasi – Catania

Giuseppe Lo Iacono – Palermo

Assunta Lupo – Palermo

REVISORI DEI CONTI

Calogero Cammarata – Caltanissetta

Silvana Francesca Chiara – Caltanissetta

Michelangelo Lacagnina – Caltanissetta

L'INTERVENTO DELLA PRESIDENTE: "A nome del Direttivo Regionale e mio personale ringrazio quanti ci hanno rinnovato la loro fiducia. Ci auguriamo di poter svolgere un proficuo lavoro finalizzato a raggiungere nuovi e importanti obiettivi, consapevoli però che soltanto con il Vostro contributo e la Vostra collaborazione potremo assolvere con efficacia il nostro incarico. La strada è tracciata da quasi vent’anni di regole e di valori condivisi, riconosciuti e apprezzati in tutta l’Isola. Desideriamo, pertanto, porgere ai Dirigenti dell’Associazione e a tutti i Soci di SiciliAntica i nostri più sentiti ringraziamenti e gli auguri più fervidi per il lavoro che ci attende affinché si possano realizzare, con un grande e costante lavoro di squadra, quei propositi che hanno animato tutti noi quando abbiamo scelto di far parte di questa numerosa e bella famiglia".