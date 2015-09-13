Due paternesi nel direttivo regionale di SiciliAntica
Rinnovati i vertici isolani dell'associazione impegnata nella tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali
95047.it. SiciliAntica, l'associazione impegnata sin dalla sua nascita nella tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, ha rinnovato il proprio direttivo regionale. Il nuovo consiglio isolano ha visto eletti anche due rappresentanti di Paternò: si tratta di Pippo Virgillito e Giuseppe Barbagiovanni. Non a caso, il gruppo paternese di SiciliAntica è sempre parecchio attivo: promotore e punto di riferimento in tante iniziative del territorio.
Di seguito, l'organigramma completo scaturito dalle recenti elezioni regionali. La presidente è Simona Modeo.
PRESIDENZA REGIONALE
Presidente: Simona Modeo – Caltanissetta
Vicepresidente per la Sicilia orientale: Giuseppe Lo Porto - Catania
Vicepresidente per la Sicilia occidentale: Giuseppe Canalella – Mussomeli
Segretario: Corinne Valenti – Lentini
Tesoriere: Massimo Arnone – Caltanissetta
Responsabile Giovani: Giuseppe Barbagiovanni – Paternò
Direttore: Alfonso Lo Cascio – Termini Imerese
CONSIGLIERI REGIONALI
Dario Barà – Campofelice di Roccella
Giuseppe Biondi – Centuripe
Piero Butera – Bronte – Maletto
Ciro Cardinale – Termini Imerese
Maria Cerami - Cefalù
Maurizio Di Rosa – Palermo
Alessandro Ficarra - Milazzo
Marta Fitula – Polonia
Orazio La Delfa – Agira
Giorgio Luca – Bronte - Maletto
Antonino Pulizzotto - Palermo
Giuseppe Virgillito – Paternò
PROBIVIRI
Maria Teresa Di Blasi – Catania
Giuseppe Lo Iacono – Palermo
Assunta Lupo – Palermo
REVISORI DEI CONTI
Calogero Cammarata – Caltanissetta
Silvana Francesca Chiara – Caltanissetta
Michelangelo Lacagnina – Caltanissetta
L'INTERVENTO DELLA PRESIDENTE: "A nome del Direttivo Regionale e mio personale ringrazio quanti ci hanno rinnovato la loro fiducia. Ci auguriamo di poter svolgere un proficuo lavoro finalizzato a raggiungere nuovi e importanti obiettivi, consapevoli però che soltanto con il Vostro contributo e la Vostra collaborazione potremo assolvere con efficacia il nostro incarico. La strada è tracciata da quasi vent’anni di regole e di valori condivisi, riconosciuti e apprezzati in tutta l’Isola. Desideriamo, pertanto, porgere ai Dirigenti dell’Associazione e a tutti i Soci di SiciliAntica i nostri più sentiti ringraziamenti e gli auguri più fervidi per il lavoro che ci attende affinché si possano realizzare, con un grande e costante lavoro di squadra, quei propositi che hanno animato tutti noi quando abbiamo scelto di far parte di questa numerosa e bella famiglia".