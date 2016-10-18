Due pistolettate contro l'auto del presidente di Pubbliservizi, Messina
L'auto si trovava parcheggiata sotto la casa dell'autista
18 ottobre 2016 15:09
95047.it Due colpi di pistola sulla fiancata della macchina del paternese Adolfo Messina, Presidente della Pubbliservizi. E' stato rotto il vetro laterale dell'auto e le pallottole hanno colpito la portiera: è accaduto la notte scorsa. L'auto si trovava parcheggiata sotto la casa dell'autista di Adolfo Messina. Sul posto sono intervenuti la polizia scientifica per i rilievi e la Digos. Il dirigente provinciale Salvatore Vicari ha trovato in una busta di plastica contenente una testa di coniglio con con due proiettili confiscati. Aperta un'inchiesta per individuare i responsabili dell'atto intimidatorio.