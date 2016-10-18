Due pistolettate contro l'auto del presidente di Pubbliservizi, Messina

L'auto si trovava parcheggiata sotto la casa dell'autista

95047.it Due colpi di pistola sulla fiancata della macchina del paternese Adolfo Messina, Presidente della Pubbliservizi. E' stato rotto il vetro laterale dell'auto e le pallottole hanno colpito la portiera: è accaduto la notte scorsa. L'auto si trovava parcheggiata sotto la casa dell'autista di Adolfo Messina. Sul posto sono intervenuti la polizia scientifica per i rilievi e la Digos. Il dirigente provinciale Salvatore Vicari ha trovato in una busta di plastica contenente una testa di coniglio con con due proiettili confiscati. Aperta un'inchiesta per individuare i responsabili dell'atto intimidatorio.